İstanbul'da Instagram'da isim aratma cinayeti: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa'da kıskançlık gerekçesine sığınarak kendisiyle tartışan Yasin Semih Demirok’u silahla göğsünden vurarak öldüren Nabi M., kendisine yardım ettiği belirtilen 3 şüpheli ile gözaltına alındı. Nabi M. ile 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Nabi M.’nin kullandığı tabancayı, cinayetin ardından denize attığı öğrenildi.

Olay, 17 Aralık'ta Kartaltepe Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi M.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi M. ile mesajlaştı.

Ardından Yasin Semih Demirok, 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi M. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi M. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi M., yanındaki tabanca ile Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Cinayette kullandığı silahı ise Eyüpsultan Sahili’nde denize attı.

Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nabi M., bu gece saat 03.00'te kendisine yardım ettiği belirtilen M.E.S, E.A. ve E.B. ile birlikte Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. Cinayetin ardından kullandığı tabancayı denize attığını belirten Nabi M.’nin ifadesinin ardından polis ekipleri, tabancayı denizden çıkararak incelemeye aldı.

Nabi M. ile 3 şüpheli, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)