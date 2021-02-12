İstanbul'da indirimli öğretmen kartının kapsamı genişledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda öğretmenlerin kullandığı indirimli İstanbulkart'tan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde genel idare hizmetleri yöneticisi olarak görev yapan idari personel de yararlanacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İstanbulkart ile ilgili talebi İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında gündeme geldi.

Talepte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin asıl görevlerinin öğretmenlik olduğu ve bu kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait MEBSİS'te "Genel İdare Hizmetleri" yöneticisi olarak gözüktüklerinden söz konusu idari personelin Öğretmen İstanbulkart'ından yararlandırılması istendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı idari personelin indirimli öğretmen kartından yararlanabilmesi için İstanbulkart yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi İBB Meclisi'ne havale edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Hukuk, Eğitim, Ulaşım ve Trafik Komisyonları'nın ortak raporunda MEBSİS sisteminde genel idare hizmetleri yöneticisi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı görev yapanların indirimli kart kapsamına alınması uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.