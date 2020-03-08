Kadınlardan kadınlara 'liderlik' dayanışması

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Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Kadın Mentörlük Yürüyüşü'nde kadın liderliğin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak hedefiyle kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'kadın liderlik' temasını öne çıkardı.

Dünyada kadın liderliğini desteklemek üzere kurulan Vital Voice'un başlattığı Kadın Mentörlük Yürüyüşü dünyanın 66 farklı ülkesiyle eş zamanlı olarak İstanbul'da da yapıldı.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşüne mesleğinde başarılı olmuş iş kadınları, yöneticiler, akademisyenler, sanatçılar, sivil toplum aktivistleri, öğrenciler katıldı.

Nişantaşı, Maçka, Harbiye sokaklarında yürüyen kadınlar deneyimlerini paylaştı.

SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü öncesi kadınlar; yaşamda mücadele sonucunda bir varoluş sergilemiş "deneyimli kadın liderler (mentör) " ile mücadelenin ilk sürecini başarıyla geçmiş ama önünde gidilecek uzun bir yolu olan "gelişme sürecindeki kadın liderler (menti)", Cemal Reşit Rey konser salonunda bir araya geldi.

"Birbirimizden ilham alıyoruz."

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç yaptığı konuşmada kadınlar arası dayanışmanın öneminden söz etti.

Onanç "Ne mutlu bize. Biliyoruz ki çok ortak noktamız, paylaşacak ve konuşacak çok konumuz var. Kol kola, yan yana yürümeye başladığımızda İstanbul daha güzel bir şehir olacak. Biz konuşup birbirimizden ilham aldıkça Türkiye ve dünya daha güvenli bir yer olacak. Bu dayanışma ağını genişletebilirsek dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edin!" dedi.

13 yıldır Uluslararası Kadınlar Günü anısına düzenlenen Vital Voices Küresel Mentörlük Yürüyüşleri, mevcut ve potansiyel kadın liderleri kendi toplumlarında yürümeleri için bir araya getiriyor. Kadınlar bu yürüyüşte, kişisel ve mesleki zorluklarını ve başarılarını paylaşıyor.