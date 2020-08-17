İstanbul'da ikinci baro için ilk başvuru yapıldı; "2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz"

Hukukun Üstünlüğü Platformu, İstanbul'da yeni bir baro kurmak için Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) bugün başvuruda bulundu.

'Çoklu Baro' yasasının yürürlüğe girmesinin ardından avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imza birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. İkinci baro için ilk girişim İstanbul'dan geldi. Hukukun Üstünlüğü Platformu'nda yer alan 9 avukat oluşumunun kuracağı ikinci baro için Uranüs İstanbul Topkapı Otel Pera Salonu'nda açıklama yapıldı.

Kurulcular kurulu üyelerinin, yaptığı ortak açıklamada yeni yasal düzenlemeyle ilgili "İstanbul Barosu'nda yıllardır gerçekleştirilen baro seçimlerinde seçilme hakları bakımından sistemin getirdiği temsil edilemezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer bir deyişle baro özgürleştirilmiştir" denildi.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurulucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'nın katıldığı toplantıda "Yargılamanın adil olmadığı bir yerde hukuk devletinden söz edilemez. Bu gerçekler ışığında, yargılama, savunma ve adaletin doğru tecellisi için en büyük görev barolara düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Görüşmeler 2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı gösteriyor"

Kurucular kurulundan Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreci şöyle anlattı: