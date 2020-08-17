İstanbul'da ikinci baro için ilk başvuru yapıldı; "2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz"

"Yeni baroya katılım için başvuru sayısı 2 bine ulaştığı anda TBB'den bize Genel Kurul için yetki vermesini isteyeceğiz. Yetki verilmesinden sonra 1 ay içerisinde onu biz Genel Kurul'a götüreceğiz. Orada baronun organları yani başkan, yönetim ve disiplin kurulunun oluşması durumunda, baro kurulmuş olacak. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmeler 2 bin katılım sayısına ulaşacağımızı gösteriyor."
Toplam imza sayısının 2 bini bulması gerekiyor
Yeni baro ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Hukukun Üstünlüğü Platformu'nu oluşturan Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Hukukçular Derneği ile Uluslararası Hukukçular Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve diğer avukatların yeni bir baro kurma kararı aldıkları kaydedildi.
İstanbul’da kurulacak ikinci baro için Türkiye Barolar Birliği’nin UHAP sistemindeki yeni baro katılım talebi dilekçesinin doldurulması ve toplam dilekçe sayısının 2 bini bulması gerekiyor.