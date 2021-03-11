İstanbul'da iki kardeş silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de otomobillerine binmek üzere olan ağabey ve kız kardeşine silahlı saldırı düzenlendi. Genç kadın olay yerinde, ağır yaralanan ağabey ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde otomobillerine binmek üzere olan ağabey ve kız kardeşine silahlı saldırı düzenlendi.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise saldırının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)