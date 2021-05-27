İstanbul'da her 6 aşı randevusundan biri doluyor; "Aşı sıramız geldiği anda koşarak gitmemiz lazım"

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı kampanyası sürüyor. İstanbul'da açılan 170 bin aşı randevusundan yalnızca 30 bininin dolduğu belirtilirken, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel, aşı olmanın önemine vurgu yaparak, "Aşı sıramız geldiği anda kesinlikle ve kesinlikle koşarak aşıya gitmemiz lazım" dedi.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre; İstanbul'da açılan her 6 aşı randevusundan sadece birisi doluyor. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin bir çoğu aşısız olduğu belirtilirken, uzmanlar normale dönebilmek için randevu sırası gelenlerin bir an önce aşı olması gerektiğini belirtiyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel, aşılanan sağlık çalışanlarından yoğun bakımda tedavi gören sayısının çok az olduğuna vurgu yaparak, şunları söyle:

"Aşılanan sağlık çalışanları, hemşireler, hekimler, yoğun bakımlara hemen hemen hiç düşmediler ve tam tersine aşı olmayan hekimlerden profesör düzeyinde hayatını kaybedenler oldu. Bu insanlar en iyi tedaviyi aldılar aslında ama maalesef baştan bir bağışıklıkları olmadığı için Covid'in attığı yumruk sonrası kaybettik bu hastalarımızı. Aşı sıramız geldiği anda kesinlikle ve kesinlikle koşarak aşıya gitmemiz lazım."

"Korkulacak şey aşıya ulaşılamadan kış aylarına girmek olur"

"Bu hastalık ağır geçtiği zaman çok ciddi bir hastalık, bu riske girilmez" diyen Cinel, aşılamanın önemine ilişkin şunları söyledi:

"Aşıda size 6 milyonda bir gelişecek bir reaksiyon gelişecek. Aşı olmadığınız zaman yukarıya gidişlerde dışarda bir sağanak varken oraya tutulma, yakalanma ihtimaliniz var.

"Korkulacak şey aşıya ulaşılamadan kış aylarına, sonbahara girmek olur. Bu riske atmamamız lazım. En azından hastalığı geçirseler bile aşılı geçirmeyi tercih etmeleri lazım. Yoğun bakımdan kurtulsanız dahi bir takım etkiler kalabiliyor, bunun da hiç şakası yok."