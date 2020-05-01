"İstanbul’da her 4 çalışandan 1’i işsiz kaldı; 2,5 milyon çalışan evde kalamıyor"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırladığı İstanbul’da 'Çalışma Hayatının Görünümü' raporuna göre salgın günlerinde her 4 çalışandan 1’i işsiz kalırken; çalışanların yüzde 66,2’sinin ise gelirinde düşüş yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da Çalışma Hayatının Görünümü raporunda 14-28 Nisan tarihleri arasında anket araştırması ve ilçe örgütlerinin saha çalışmalarından elde edilen verilerle işsizlik ve çalışanların güncel durumuna dair bilgilere yer verildi.

Rapora göre Türkiye’de Covid-19 vakalarının yüzde 60’ının görüldüğü İstanbul, işsizlik ve yoksulluk rakamlarında da zirvede. CHP’nin İstanbul’un 39 ilçesinden yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre vatandaşların 3’te 1’i evden çalışmaya geçse de bugün hala çalışanların 3’te 1’i evde kalamıyor iş yerlerine gidip çalışmaya devam ediyor.

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