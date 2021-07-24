İstanbul'da havuz fiyatları el yakıyor; günlük 1500 liraya kadar çıkıyor!

Bayram tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, 5 yıldızlı otellerde havuz kullanımı için istenen ücretler dudak uçuklattı. Fiyatlar kişi başı 175 TL’den başlıyor, 1500 TL’ye kadar çıkıyor.

Bayram tatilinde son günlere girildi. Uzun süren tatil döneminde fırsat bulanlar Ege ve Akdeniz kıyılarına akın ederken, İstanbul’da kalanlar ise yakın bölgelerdeki sahilleri tercih etti.



Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi de bu tercihlerde etkili oldu. Ancak sahillere gitme şansı olmayanlar da İstanbul’un çeşitli noktalarında hizmet veren otellerin havuzlarını kullanıyor.

Manzaralı havuzlar 1500 TL

Hürriyet'in haberine göre; oteller arasında fiyatlar 175 TL’den başlıyor, 1500 TL’ye kadar çıkıyor. Otellerinde neredeyse tamamında havuz için gelenlerden yeme-içme için ekstra ücret talep ediyor.



Örneğin; İstanbul’un en lüks otellerini sınırlarında barındıran Beşiktaş’ta Swiss Otel The Bosphorus’un havuzunda bir gün geçirmek isterseniz bir kişi için en az 595 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata sadece havuz kullanımı dahil.



Eğer otelde farklı bir harcama yaparsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Boğaz kenarında havuza gitmek isterseniz de karşınıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan biri dünyaca ünlü otel markası Four Seasons. Bu otelde havuza girmenin bedeli kişi başı 600 TL. Burada da yiyecek ve içecek için ekstra ücret talep ediliyor.

Beşiktaş’taki diğer bir otel olan Conrad’ta tek kişilik havuz kullanımının bedeli 400 TL. Eğer iki kişi giderseniz fiyat 700 TL oluyor.



En yüksek ücret ise Çırağan Palace Kempinski’ye ait. Tarihi bir yapıda, Boğaz’a nazır havuz keyfi için gözden çıkarmanız gereken rakam kişi başı 1500 TL. Bu fiyata diğer otellerden farklı olarak bir öğün yemek ve bazı içecekler dahil.



Ataköy ve Florya’da deniz kenarında hizmet veren otellerin fiyatları Boğaz’daki otellere göre daha uygun. Crowne Plaza Florya’da fiyatlar hafta sonu ve hafta içi olarak ikiye ayrılmış.



Eğer hafta için bu otelin havuzuna giderseniz ödemeniz gereken ücret 250 TL olurken, hafta sonu için belirlenen ücret 300 TL. Ataköy’de faaliyet gösteren Renaissance Polat İstanbul Hotel’de ise havuz kullanımı için talep edilen ücret 300 TL.