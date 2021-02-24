İstanbul'da hangi ilçede ne kadar yaşlı bina olduğu açıklandı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV), Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerini derleyerek İstanbul'da kaç tane yaşlı bina bulunduğunu ve bunların ilçelere göre dağılımını açıkladı. Rapora göre İstanbul'da kayıtlı 1 milyon 164 bin bina bulunuyor.
Yaşlı binaların 262 bin 665 adedi ise 1980 ve öncesinde yapıldı. İstanbul'da en fazla eski bina bulunduran ilçe ise 31 bin 899 adetle Fatih oldu. Fatih ilçesinin ardından ikinci sırada 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle ise Üsküdar bulunuyor. İstanbul ilçelerindeki eski binaya sahip ilçeler ise şu şekilde:
Fatih: 31.899
Beyoğlu: 17.052
Beykoz: 15.981
Üsküdar: 13.864
Kadıköy: 12.816
Gaziosmanpaşa: 12.786
Eyüp: 11.966
Sarıyer: 11.898
Kağıthane: 11.813
Şişli: 10.601
Kartal: 9.211
Bayrampaşa: 8.295
Ataşehir: 7.735
Küçükçekmece: 7.535
Beşiktaş: 7.272
Şile: 6.762
Pendik: 6.703
Esenler: 6.582
Maltepe: 6.541
Bağcılar: 6.972
Ümraniye: 5.448
Bakırköy: 4.869
Sultangazi: 4.502
Bahçelievler: 3.892
Adalar: 3.584
Tuzla: 2.882
Avcılar: 2.596
Güngören: 2.513
Çatalca: 1.864
Büyükçekmece: 1.303
Başakşehir: 814
Esenyurt: 499
Sancaktepe: 460
Sultanbeyli: 458
Arnavutköy: 96
Beylikdüzü: 41
Deprem anında bu binalar riskli
Özellikle son yıllarda ülke genelinde artan depremlerin ardından daha sık gündeme gelmeye başlayan 7 ve üzeri büyüklüğünde beklenen İstanbul depremi, eğer önlem alınmazsa pek çok insanın hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının ise yaralanmasına neden olabilir. Rapora göre İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire bulunuyor. Her dairede ortalama 3,3 insanın yaşadığı İstanbul'da deprem anında büyük risk teşkil edecek eski binaların da sayısı bir hayli fazla.