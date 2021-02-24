İstanbul'da hangi ilçede ne kadar yaşlı bina olduğu açıklandı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV), Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerini derleyerek İstanbul'da kaç tane yaşlı bina bulunduğunu ve bunların ilçelere göre dağılımını açıkladı. Rapora göre İstanbul'da kayıtlı 1 milyon 164 bin bina bulunuyor.

Yaşlı binaların 262 bin 665 adedi ise 1980 ve öncesinde yapıldı. İstanbul'da en fazla eski bina bulunduran ilçe ise 31 bin 899 adetle Fatih oldu. Fatih ilçesinin ardından ikinci sırada 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle ise Üsküdar bulunuyor. İstanbul ilçelerindeki eski binaya sahip ilçeler ise şu şekilde:

Fatih: 31.899

Beyoğlu: 17.052

Beykoz: 15.981

Üsküdar: 13.864

Kadıköy: 12.816

Gaziosmanpaşa: 12.786

Eyüp: 11.966

Sarıyer: 11.898

Kağıthane: 11.813

Şişli: 10.601

Kartal: 9.211

Bayrampaşa: 8.295

Ataşehir: 7.735

Küçükçekmece: 7.535

Beşiktaş: 7.272

Şile: 6.762

Pendik: 6.703

Esenler: 6.582

Maltepe: 6.541

Bağcılar: 6.972

Ümraniye: 5.448

Bakırköy: 4.869

Sultangazi: 4.502

Bahçelievler: 3.892

Adalar: 3.584

Tuzla: 2.882

Avcılar: 2.596

Güngören: 2.513

Çatalca: 1.864

Büyükçekmece: 1.303

Başakşehir: 814

Esenyurt: 499

Sancaktepe: 460

Sultanbeyli: 458

Arnavutköy: 96

Beylikdüzü: 41

Deprem anında bu binalar riskli

Özellikle son yıllarda ülke genelinde artan depremlerin ardından daha sık gündeme gelmeye başlayan 7 ve üzeri büyüklüğünde beklenen İstanbul depremi, eğer önlem alınmazsa pek çok insanın hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının ise yaralanmasına neden olabilir. Rapora göre İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire bulunuyor. Her dairede ortalama 3,3 insanın yaşadığı İstanbul'da deprem anında büyük risk teşkil edecek eski binaların da sayısı bir hayli fazla.