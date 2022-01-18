İstanbul'da hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne 'uçan tekme' attı.

Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuklandı.

Bakan Koca: Memnuniyetle karşılıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmelerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"HEMŞİREYE DARP OLAYINDA 2 GÖZALTI KARARI. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir.

Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır."

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