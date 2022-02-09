İstanbul’da Halk Ekmek'e zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından cuma gününden itibaren 250 gram Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağı duyuruldu.

İBB Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satışa sunulan 250 gram normal ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlanacak.

"Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı"

Halk ekmeğe yapılan zamla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Nama şöyle devam etti:

“Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot, elektrik fiyatları 4 katına çıktı. 125 liralık bir çuval unun fiyatı 300 lira oldu. Halka ucuz ve sağlıklı ekmeği sürekli verebilmek için bu fiyat düzenlemesi zorunlu oldu. Kasım-Aralık-Ocak ve Şubat'ın ilk haftası boyunca yani 4 aydır ekmeğe zam yapmayarak bu kara kış günlerinde halka ucuz ekmek verebilmek için 100 milyon liralık ek maliyete katlandık. Kamuoyunun ve halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz”