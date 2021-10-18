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Yaşam

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafiği yağmur vurdu: Yoğunluk yüzde 60’ı geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi

18 Ekim 2021 08:07

İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde etkili olan yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. İlerleyen dakikalarda yoğunluk arttı.

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