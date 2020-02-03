İstanbul'da günde 500'e yakın taksi şikâyeti yapıldı

İstanbul'da geçen yıl ALO 153 Beyaz Masa'ya taksicilerle ilgili 179 bin şikâyet başvurusu yapıldı. Şikâyet konusunda ilk sırada ise taksicilerin 'yolcu seçme, 'ters cevap verme' ve 'para üstü vermeme' konuları yer aldı.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, İstanbul'da günde 1.5 milyon insanın kullandığı taksilerle ilgili şikâyetler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ALO 153'e yapılıyor. Geçen yıl bu hatta, taksicilerle sorun yaşayan 179 bin 177 vatandaş şikâyette bulundu. Günlük 490 şikâyete konu olan sarı taksiler, en çok kısa mesafe diye yolcu almadıkları için şikayet edildi. O şikâyetlerden bazıları, online şikâyet platformlarına da yansıdı.

Yolcular taksicilerin kısa mesafede kendilerini almadığı, alsa bile 'söylenerek' ilerlediklerini anlattı. Aynı zamanda taksicilerin ücretin para üstünü eksik verdiği ve bozuğu olmadığını öne sürdüğü belirtildi.