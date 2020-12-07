İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı

İstanbul'da izinsiz İHA üretim merkezinin görüntülerini çeken ve gözaltına alınan Rus gazeteciler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonundaki bir programın metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin gözaltına alındı. İkilinin izinsiz olarak İstanbul’daki İHA üretim merkezinin görüntülerini çektikleri belirtildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaparak; “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır” dedi.