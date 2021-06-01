İstanbul'un enflasyonu mayıs ayında yüzde 1.67 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2021 Mayıs İstanbul perakende satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde1,67, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 2,27 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,78, toptan fiyatlar ise yüzde 19,03 arttı.

Mayıs ayında giyim harcamalarında yüzde 7,49, ev eşyaları harcamalarında yüzde 4,81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,4 artış gerçekleşti. Gıdada ise artış yüzde 1,37 olarak kaydedildi.

Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,43 azalma yaşanırken diğer harcamalar grubunda değişim olmadı.