İstanbul’da fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.

Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu.

Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.

"Senelerdir motosiklet sürüyorum, böyle hava görmedim"

Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan , "Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin" dedi.

"Köprüden geçerken aşırı rüzgar nedeniyle devrildim"

Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Oktay Bayraktar ise, "Bir saat önce köprüden geçerken aşırı rüzgardan motorumla devrildim. İkimiz birden yan yattık. Gelirken tereddüt ediyordum nasıl döneceğim diye. Memur arkadaş bizi çevirdi. Aşırı rüzgardan dolayı motorların tehlike yaratmasından dolayı bekliyoruz. Şu an çok tehlikeli" diye konuştu.