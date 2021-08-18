İstanbul'da 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' düzenlendi

İstanbul Küçükçekmece - Halkalı'da düzenlenen 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde, Kerbela'da 1382 yıl önce şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

CHP Milletvekili Kesici, anma törenine katılanları "Selam olsun Hüseyin’e onun evladına, ashabına, selam olsun Kerbela şehitlerine Hüseyin’in yolundan gidenlere" diye selamladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de "Kerbela’yı anmak İslam’ı zinde tutmaktır" dedi.

Matem sembolü olan siyah kıyafet giyen vatandaşlar erken saatlerde kortejler halinde salona geldi. Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkinliği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti. Konuşmaların ardından Zeynebiye Tiyatro Ekibi, Kerbela'da yaşanan katliamın anlatıldığı oyun sahneledi.