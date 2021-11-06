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Yaşam

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Bostancı-Adalar seferini yapan motorların bulunduğu iskelede yoğunluk oluştu

06 Kasım 2021 16:52

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, seferlerine aksamalı devam eden motor iskelelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte dünden bu yana devam eden sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bazı motorlar da seferlerine aksamalı devam ediyor.

Bu nedenle Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar, Bostancı'da bulunan motorların sefer düzenlediği iskelede yoğunluk oluşturuyor.

Bazı vatandaşlar, uzun süredir Adalar'a gitmek için beklediklerini belirterek, çalışan motorlarda yer bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Aksamalı olarak sefer düzenleyen bir motor ise Adalar'dan Bostancı'ya yolcu getirdi. İskelede bekleyenleri de alan motor, etkili olan sise rağmen Adalar'a hareket etti.

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