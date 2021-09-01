İstanbul'da enflasyon ağustosta yüzde 1.88 artarak 27 ayın en yüksek seviyesine çıktı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; ağustosta İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 1,88 arttı. İstanbul'un yıllık enflasyonu ise yüzde 18,89 artarak, 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 2,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,32, konut harcamalarında yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,06, giyim harcamalarında yüzde 0,28, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda yüzde -0,03 azalış yaşandı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,42 oranında arttı. Geçen ay Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde yıllık yüzde 28,36 arttı.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,57, madenler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1,56, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,20, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,07, artış görülürken, kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,07 azalış kaydedildi.