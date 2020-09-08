İstanbul İstatistik Ofisi: En fazla derneği bulunan il Sivas, en fazla derneğin olduğu ilçe Bağcılar

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul'da bulunan 'hemşehri dernekleri' ile ilgili istatistikleri inceledi.

İstanbul'da bulunan hemşehri derneklerinin bağlı olduğu il ve merkez ilçe bazlı verilerden yararlanılarak elde edilen bilgilere göre, İstanbul'da en fazla derneği bulunan il 718 dernek ile Sivas oldu. Sivas'ın ardından Tokat ve Diğer(Dış Türkler) 431 dernek ile ikinci sırada yer aldı.

İstanbul'da en fazla derneğin bulunduğu ilçe ise 541 dernek ile Bağcılar oldu. Bağcılar'dan sonra ise 412 dernek ile Ümraniye ve 381 dernek ile Esenyurt geliyor.

İstanbul'da toplam 7.732 hemşehri derneği var

İstanbul'da toplam 7.732 Hemşehri Derneği bulunduğu tespit edildi. Bunlar STK Türlerine göre incelendiğinde; 7.555 Dernek, 164 Federasyon ve 13 Konfederasyon bulunduğu görüldü.

İstanbul'daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Yerleşim Yerleri bakımından incelendiğinde; İl dernekleri kategorisinde 1.264, İlçe, Kasaba, Belde dernekleri kategorisinde 1.149, Köy, Mahalle dernekleri kategorisinde 4.883 ve Dış Türkler kategorisinde 436 Hemşehri Derneğinin bulunduğu görüldü.

Sivaslılar derneğinin en çok bulunduğu ilçe Kağıthane oldu

Hemşehri Dernekleri bulundukları ilçelere göre bakıldığında,

Sivas ilinin yoğun olduğu ilçeler Kağıthane ve Sultangazi,

Tokat ilinin yoğun olduğu ilçeler Küçükçekmece ve Avcılar,

İstanbul ilinin yoğun olduğu ilçeler Beykoz ve Şile,

Kastamonu ilinin yoğun olduğu ilçeler Kağıthane ve Esenler,

Giresun ilinin yoğun olduğu ilçeler Beyoğlu ve Beykoz,

Ordu ilinin yoğun olduğu ilçeler Esenyurt ve Ümraniye,

Erzincan ilinin yoğun olduğu ilçeler Kartal ve Şişli,

Erzurum ilinin yoğun olduğu ilçeler Pendik ve Sultanbeyli,

Malatya ilinin yoğun olduğu ilçeler Esenler ve Bağcılar,

Sinop ilinin yoğun olduğu ilçeler Bağcılar ve Esenler olarak görüldü.