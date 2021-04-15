Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı İstanbul'da yaşanacak; Fenerbahçe'nin rakibi Ekaterinburg

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu 16-18 Nisan'da İstanbul'da Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın (16 Nisan) saat 16.00'da Rus takımı UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak. Turnuvada Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Rusya’dan UMMC Ekaterinburg, İspanya’dan Perfumerias Avenida ve Macaristan’dan Sopron Basket takımları yer alacak.

"3. kez İstanbul"

FIBA Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonu daha önce 2012 ve 2016 yıllarında İstanbul'da düzenlenmişti. 2012 yılında İspanya’dan Ros Casares 2016 yılında ise Rusya'dan UMMC Ekaterinburg kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe ise bugüne kadar 3 kez final oynadı ancak kupayı kaldıramadı.

"Pazar günü final günü"

Final-Four’da yarın saat 16.00’da Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. İkinci maçta ise saat 21.00’de Perfumerias Avenida – Sopron Basket takımları karşı karşıya gelecek. Müsabakaların kazan takımları 18 Nisan Pazar günü finalde mücadele edecek.