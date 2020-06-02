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İstanbul'da dün kapatılan 2 metro hattı ulaşıma açıldı

02 Haziran 2020 10:02

İstanbul Valiliği kararı ile dün kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, bugün kullanıma açıldı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla dün kapatılan iki metro hattı yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı dün saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılmıştı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, kapatılan metro ve füniküler hatları bugün yolcuların kullanıma açıldı.

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