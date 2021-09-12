T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da düğünde atılan havai fişek evin çatısını yaktı

12 Eylül 2021 00:47

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düğünde atılan havai fişek bir binanın çatısına düştü. Havai fişeğin düştüğü binanın çatısı alev alev yandı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İstanbulEsenyurtdüğünhavai fişek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24