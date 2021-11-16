İstanbul'da deprem güçlendirme çalışmaları için 800 bin TL, millet bahçeleri için 96,8 milyon TL ayrıldı

İstanbul farklı ilçelerinde üç millet bahçesi için 96,8 milyon TL ayrılırken, binaların depreme karşı güçlendirilmesi için yalnızca 800 bin TL kaynak ayrıldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olası depremlerde kamu binalarının afet planı bulunup bulunmadığını ve olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıkların neler olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tanrıkulu’nun sorularına verdiği yanıt, 2021 yılında güçlendirme çalışmalarına yalnızca 800 bin TL kaynak ayrıldığını ortaya koydu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin verilerine göre, Fatih ilçesinde 23 Eylül’de yapımına başlanan millet bahçesi içi 33 milyon 970 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Sultanbeyli ilçesinde yine TOKİ marifetiyle inşa edilecek millet bahçesinin yapımı için ise 23 milyon 500 bin TL kaynak ayrıldı. Bahçenin yapımına 9 Ağustos 2021’de başlanırken iş bitim süresi olarak 12 Eylül 2022 tarihi belirlendi. 23 Eylül’de Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi’nde yapımına başlanan millet bahçesi için de TOKİ, 39 milyon 423 bin TL’lik sözleşmeye imza attı. Millet bahçesinin 4 Şubat 2023’de açılışa hazır hale getirileceği bildirildi. TOKİ’nin İstanbul’un üç farklı ilçesine inşa ettireceği millet bahçeleri için ayrılan toplam kaynak, deprem güçlendirme çalışmaları için ayrılan 800 bin TL’yi sollayarak 96,8 milyon TL’ye ulaştı.