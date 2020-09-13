İstanbul'da da yapılması planlanan yeni mesai düzenlemesine özel sektör de dahil edilebilir

Yeni tip Koronavirüs salgınına baka sayılarının yeniden artış göstermesi nedeniyle yeni bir takım önlemler alınmaya başlandı. Ankara'da yeniden düzenlenerek devreye sokulan yeni ve parçalı mesai saiti uygulamasının İstanbul'da da hayata geçirilmesi planlanıyor.

16 milyonluk İstanbul’da toplu taşımada sosyal mesafenin korunmasının tek yolu mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi olarak görülüyor. İstanbul Valiliği'nin üzerinde çalıştığı belirtilen mesai saati düzenlemesine yalnızca kamu kurumlarının eğil özel sektörün de dahil edilmesi gündemde.

HabeTürk'ten Esra Boğazyılan'ın haberine göre, İstanbul Valiliği mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. Ancak İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.

16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. İstanbul'daki mesai saati değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.

TIKAYIN - Ankara Valiliği'nden Koronavirüs önlemi: Mesai saatlerinde değişiklik yapıldı