İstanbul'da çocuklu yoksul hanelerin yüzde 40,2’si sabit internete erişemiyor

Buna göre, çocuklu yoksul ailelerin yüzde 28’i düzenli bir gelire sahip değil. Yüzde 75’inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin, yüzde 40,2’sinin sabit internet aboneliği yok. Hanelerde internet en çok eğitim amacıyla kullanılırken, internet erişiminde en büyük sorun “pahalılık”. Yoksul hanelerde, çocuk sayısı arttıkça internet erişimi azalıyor. Çocuğu okula giden hanelerin yüzde 58,5’inde bilgisayar, yüzde 83’ünde tablet mevcut değil. Araştırma sonuçları şöyle:

Dört haneden üçünde okullu çocuk var

Sosyal yardım desteği alan çocuklu hanelerin yüzde 87,6’sı evli, yüzde 12,4’ü tek ebeveynli hanelerden oluştu. Evli hanelerin yüzde 23’ü tek çocuk, yüzde 42,1’i iki çocuk, yüzde 23,2’si üç çocuk ve yüzde 11,7’si dört ve üzeri çocuk sahibi. Tek ebeveynli hanelerin yüzde 37,4’ünde tek çocuk, yüzde 35,9’unda iki çocuk, yüzde 16,8’inde üç çocuk ve yüzde 9,9’unde dört ve üzerinde çocuk var.

Hanelerin yüzde 25,5’inde okula giden çocuk bulunmazken, yüzde 74,5’inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunuyor.

Yüzde 28'inin düzenli geliri yok

Hanelerin yüzde 28’i düzenli bir gelire sahip değil. Yüzde 54,4’ü 2 bin 500 TL altında, yüzde 10,4’ü 2 bin 500-3 bin TL arasında, yüzde 7,2’si 3 bin TL ve üzerinde kazanıyor.

Hanelerin yüzde 59,8’inde sabit internet varken, yüzde 40,2’si bu olanağa sahip değil.

Çocuk sayısı arttıkça internet erişimi azalıyor

Tek çocuklu hanelerin yüzde 36,9’unda, iki çocuklu hanelerin yüzde 39,3’ünde, üç çocuklu hanelerin yüzde 42,6’sında, dört ve daha fazla çocuklu hanelerin ise yüzde 46’sında sabit internet aboneliği mevcut değil.

Okula giden çocuğun bulunmadığı hanelerin ise yüzde 48,5’inde, bir veya daha fazla çocuğun okula gittiği hanelerin yüzde 37,4’ünde sabit internet aboneliği mevcut değil.

En büyük problem pahalılık

Hanelere yöneltilen “İnternet kullanımında karşılaştığınız zorluklar nelerdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,9’u, en önemli sebebin “pahalılık” olduğunu belirtti. Yüzde 50’si “yavaşlık” tan dolayı kullanamadıklarını söylerken, yüzde 5,1’i internet kullanımında zorluk yaşamadığını kaydetti.

Hanelerin yüzde 70,5’i interneti en çok eğitim, yüzde 39,9’u sosyalleşme, yüzde 27,2’si ise iş amacıyla kullandığını belirtti.

Yüzde 58.5'inde bilgisayar yok

Çocuğu okula giden ailelerin yüzde 58,5’inde bilgisayar, yüzde 83’ünde tablet, yüzde 2,6’sında ise cep telefonu bulunmuyor.

Hanelerin yüzde 22,1’i iBB Wi-Fi, yüzde 31,9’u ise ücretsiz Wi-Fi kullandığını belirtti.