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İstanbul'da çocuklu yoksul hanelerin yüzde 40,2’si sabit internete erişemiyor

Hanelerin, yüzde 58,5’inde bilgisayar; yüzde 83’ünde tablet, yüzde 2,6’sında telefon bulunmuyor

08 Ekim 2020 12:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre yüzde 75’inde okula giden bir veya daha fazla çocuk bulunan yoksul hanelerin, yüzde 40,2’sinin sabit internet aboneliği yok. İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık. Çocuğu okula giden hanelerin yüzde 58,5’inde bilgisayar, yüzde 83’ünde tablet mevcut değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamında olan 65 bin 924 hane ile çocuklu ailelerin, dijital kaynaklara erişimi ve bu kaynakları kullanımı üzerine araştırma yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, “İstanbul Yoksulluk Araştırması, Çocuklu Ailelerde Dijital Erişim” araştırmasını yayınlandı.

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