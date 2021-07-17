İstanbul'da çocukları istismar ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından dövüldü

İstanbul Bağcılar'da, çocukları istismar ettiği iddia edilen bir kişi, çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından dövüldü. Linç edilmekten son anda kurtulan şüpheli, polise teslim edildi.

İstanbul Bağcılar'da çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı atıldı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk aynı mahallede oturan bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı. Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

Kendisine masaj yaptırıyormuş

Taciz şüphelisini linç girişiminden kurtaran sokak sakinlerinden Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti" dedi.

Ay, "Çocuklara 'İşten kaçta çıkıyorsunuz, babandan gizli bir saat takılalım' demiş. Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi teslim ettik" diye konuştu.