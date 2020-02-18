İstanbul'da çalınan araba 4 yıl sonra Gürcistan'da bulundu

İstanbul’da 2016 yılında çalınan lüks araç, sigorta şirketi ve İnterpol’ün yardımıyla Gürcistan’da bulundu. Fiyatı yaklaşık 400 bin lira olan araç Türkiye’ye getirilirken, Gürcistan'da bu işi meslek haline getirmiş bir şebeke de ortaya çıkarıldı. Aracın bulunduğu otoparkta ise Türkiye’den çalınan ve piyasa değeri 50 milyon lira civarında oldu sanılan çok sayıda lüks aracın olduğu iddia edildi.

Elif Ö.'ye ait lüks araç İstanbul Bakırköy’den 2016 yılının Ekim ayında çalındı. Elif Ö. çalınan aracını bulmak adına birçok girişimde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tüm çalışmalarına rağmen aracı Türkiye’de bulamadı.

Araç bedeli sahibine ödendi, aracın peşine düşüldü

Bu sırada lüks aracın sigortalı olmasından dolayı Elif Ö. sigorta şirketine başvurarak aracın kasko bedelinin tarafına ödenmesini istedi. Sigorta şirketi yapılan araştırmaların ardından Elif Ö.'ye aracın kasko bedelini ödedi ve çalıntı aracın peşine düştü.

Türkiye Polisi ve İnterpol ile yapılan çalışmaların ardından çalınan aracın yurt dışına sahte ruhsat ve plaka ile çıkarıldığı öğrenildi. Arabanın izini süren sigorta şirketi aracı Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu bilgisine ulaştı.

"Yasa dışı yollarla Gürcistan'a götürülen 40-50 milyon TL değerinde araç var"

Türkiye ve Gürcistan arasında yapılan yazışmalar ve görüşmeler ardından lüks aracı Türkiye'ye getirerek şirket bünyelerine kattılar. Sigorta firması ilk defa yurt dışında kaçırılan bir aracı Türkiye'ye getirdi. Ancak şirket yetkilileri yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye'den çalınıp yasa dışı yollarla Gürcistan'a götürülen ve piyasa değeri 40-50 milyon TL civarında olan araç olduğu bilgisine ulaştı.

Hırsızlara karşı büyük bir zafer kazanan sigorta yetkilisi Selami Turan süreci şöyle anlattı:

* "2016 yılında çalınan aracı 2020 yılının başına kadar peşinde koştuk. Müşterimize ait ve bizim sigortaladığımız lüks bir aracımız çalındı. Bir süre sonra arabanın bulunmamasından dolayı sigortayı yaptığımız kişiye aracın bedelini nakit olarak ödeyerek mağduriyetini giderdik."

* "Genelde bu durumlarda sigorta şirketleri bir süre içinde bulunmayan arabanın peşinde koşmayı bırakırdı. Bu sefer biz bunu yapmadık ve çalınan arabanın peşine düştük. Türk polis ve İnterpol ile sıkı bir teknik takip yaptık. Onların tıkandığı noktalarda biz cebimizden ve zamanımızdan harcayarak arabanın peşine düştük."

* "Interpol aracılığıyla arabanın Gürcistan'da olduğu bilgisine eriştik. Sahte evrak düzenleyip oraya götürdüklerini öğrendik. Biz Batum'a giderek gerekli görüşmeleri yaptık ancak bize arabayı teslim etmediler."

* "3 ay boyunca arabayı kurtarabilmek için çok çaba sarf ettik. Tiflis ve Batum'da resmi makamlara derdimizi anlattık ancak yeterli olmadı. Türk Büyükelçiliğinden yardım isteyerek çözüm bulacağımızı düşündük"