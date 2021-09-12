İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bugün kentte bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.
-)Kapatılacak Yollar (05.30)
- Levent’ten TEM’e bağlantı yolu kapatılacak
- Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu kapatılacak
-Alternatifleri
- Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi
-Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: (05.30 – 10.30)
- Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön olarak)
-Alternatif Yollar:
- Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)
- Yeni Riva Yolu
- Orhan Veli Kanık Caddesi
- Okul Caddesi
- Otağtepe Caddesi
- M. Ali Birand Caddesi
- Koşu Parkuru Kapatılacak Yollar: (07.00 -11.00)
- Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
-Alternatif Yollar:
- M. Ali Birand Caddesi
- Okul Caddesi
- Fatih Sultan Mehmet Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Yeni Riva Yolu
- E-80 Karayolu Güney Yol
- Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: ( 06.00-09.30)
- TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak
- TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası
- TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası
-Alternatif Yollar:
- Büyükdere Caddesi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Avrasya Tüneli
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü