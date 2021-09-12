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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alternatif güzergâhlar nereler?

12 Eylül 2021 08:40

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bugün kentte bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.

-)Kapatılacak Yollar (05.30)

  • Levent’ten TEM’e bağlantı yolu kapatılacak
  • Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu kapatılacak

-Alternatifleri

  • Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi

-Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: (05.30 – 10.30)

  • Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön olarak)

-Alternatif Yollar:

  • Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)
  • Yeni Riva Yolu
  • Orhan Veli Kanık Caddesi
  • Okul Caddesi
  • Otağtepe Caddesi
  • M. Ali Birand Caddesi

- Koşu Parkuru Kapatılacak Yollar: (07.00 -11.00)

  • Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Alternatif Yollar:

  • M. Ali Birand Caddesi
  • Okul Caddesi
  • Fatih Sultan Mehmet Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Yeni Riva Yolu
  • E-80 Karayolu Güney Yol

- Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: ( 06.00-09.30)

  • TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak
  • TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası
  • TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası

-Alternatif Yollar:

  • Büyükdere Caddesi
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Avrasya Tüneli
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü

 

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