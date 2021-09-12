İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bugün kentte bazı yolların geçici süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.

-)Kapatılacak Yollar (05.30)

Levent’ten TEM’e bağlantı yolu kapatılacak

Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu kapatılacak

-Alternatifleri

Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi

-Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: (05.30 – 10.30)

Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön olarak)

-Alternatif Yollar:

Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)

Yeni Riva Yolu

Orhan Veli Kanık Caddesi

Okul Caddesi

Otağtepe Caddesi

M. Ali Birand Caddesi

- Koşu Parkuru Kapatılacak Yollar: (07.00 -11.00)

Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Alternatif Yollar:

M. Ali Birand Caddesi

Okul Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Yeni Riva Yolu

E-80 Karayolu Güney Yol

- Bisiklet Parkuru Kapatılacak Yollar: ( 06.00-09.30)

TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak

TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası

TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası

-Alternatif Yollar: