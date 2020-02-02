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Yaşam

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklılarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor

02 Şubat 2020 23:45

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da bu hafta kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıların, çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, İstanbul'da çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor. (DHA)

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