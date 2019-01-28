İstanbul’da bira fabrikasında yangın

İstanbul Bahçelievler'de alkollü içki fabrikasında yangın çıktı. Yangına olay yerine gelen 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Bahçelievler'de Şehit İbrahim Koparır Sokak'taki tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada bulunan tankların sökümü ve tahliyesi esnasında yangın çıktığı belirtildi.