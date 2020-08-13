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İstanbul'da bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı!

13 Ağustos 2020 08:23

İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir restoran, alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlandı. 

Saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlanan restorana, bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Restoran içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önlerken, çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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