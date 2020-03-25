İstanbul'da bir PTT çalışanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul’da bir PTT çalışanının Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran PTT-Sen, “Bu durum günlerdir hem sendikamız adına hem de bireysel olarak yüzlerce başvuru ve şikâyette bulunmamıza rağmen yeterli önlem alınmamasının bir sonucudur” açıklaması yaptı.

Sendikanın PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıya göre, İstanbul’da bulunan Uluslararası Posta İşleme Merkezi’nde, yurt dışına giden koli servisinde çalışan bir işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu durum merkezde çalışan tüm işçilerde korku ve paniğe neden oldu. Yazıda, “Genel Müdürlüğün bu durumu ivedilikle gerekli makamlara bildirmesini ve bahsi geçen merkezde çalışan tüm personele test yapılıp, merkezin dezenfekte edilmesini, gerekli testler yapılıp önlemler alınana kadar çalışmaya ara verilmesini talep ediyoruz” dendi.

Yalnızca söz konusu merkezde değil, PTT AŞ bünyesinde çalışan tüm personele test yapılması gerektiğine dikkat çeken sendika, kurumda acilen esnek çalışma düzenine geçilmesini istedi.