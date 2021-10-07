İstanbul'da bir kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yaralayan zanlı gözaltına alındı

İstanbul Avcılar’da Y.U. isimli kadını yüzüne kimyasal madde dökerek ağır yaralayan M.Y. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5 Ekim 2021 tarihinde, Avcılar’daki evinde uyuduğu sırada Y.U.’nun yüzene kimyasal madde dökerek ağır yaralanmasına neden olan zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“05.10.2021 tarihinde ilimiz Avcılar ilçesi Merkez mahallesinde bulunan bir ikamette, Y.U. isimli bayan şahsın, erkek bir şahıs tarafından üzerine sıvı dökülerek yakılmak suretiyle yaralanması olayı ile ilgili yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın M.Y. olduğu ve şahsın 16 adet değişik suçlardan kaydının bulunduğu tespit edilmiş, şahıs Esenyurt ilçesi Talatpaşa mahallesinde görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kaldırıldığı hastanede tedavi görmekte olan yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir.”