İstanbul’da bir kadına cinsel saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı

Evinin yakınında akşam yürüyüşe çıkan S.H.'ye cinsel saldırıda bulunan turist rehberi Mete Berkan B. serbest bırakıldı.

İstanbul Ataşehir’de geçtiğimiz gün 31 yaşındaki bir kadın yürüyüş yaptığı sırada, Mert Berkan B. isimli erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı. Erkeği iterek kaçmaya başlayan kadın, Mert Berkan B.’nin kendisini takip etmesi üzerine bir restorana girerek, çalışanlara olanları anlattı.

Hürriyet’in haberine göre, çalışanlar Mert Berkan B.’yi, polis gelene kadar orada tuttu. 52 yaşındaki Mert Berkan B., polislerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mert Berkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, erkeği tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Burada, Mert Berkan B.’nin avukat babası Elvan B. müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını öne sürerek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Mert Berkan B.’yi, yaşadığı konutu terk etmeme şartı ile serbest bıraktı. S.H.’nin avukatının bu karara itiraz edeceği öğrenildi. Mert Berkan B.’nin, İstanbul Rehberler Odası’na kayıtlı turist rehberi olduğu belirlendi.

Saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını “Arkamdan gelip, cinsel bölgesine temas ettirecek şekilde beni kendine çekti. Göğüslerimi sıkıp bacaklarıma dokundu” sözleriyle anlatmıştı.