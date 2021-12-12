İstanbul'da 7 yaşındaki çocuk babası tarafından öldürüldü!

İstanbul Pendik’te yaşayan Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü. Kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Öztürk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Habip Öztürk, evde yalnız oldukları sırada, bıçakla 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını keserek öldürdü. Daha sonra intihar girişiminde bulunan 'baba' Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (DHA)