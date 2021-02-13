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Yaşam

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor

13 Şubat 2021 22:30

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, il genelinde etkisini göstermeye başladı.

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