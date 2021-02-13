İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul’da beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, ilerleyen saatlerde kentin genelinde etkisini artırdı.

Kentin birçok noktası beyaza bürünürken, bazı vatandaşların tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kar yağışının etkisini artırarak gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'den uyarı

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminini paylaştı.

14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahmine, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.