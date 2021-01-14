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Yaşam

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

14 Ocak 2021 14:30

İstanbul'da öğle saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. 

İstanbul Anadolu yakasında öğle saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor. Öte yandan Beşiktaş'ta da hafif kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldığı görüldü.

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