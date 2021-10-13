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Basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lılara polis müdahalesi; 8 kişi gözaltına alındı

Kanser hastası hükümlü Ali Osman Köse için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD'lılara polis müdahale etti

13 Ekim 2021 14:33

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde kanser hastası hükümlü Ali Osman Köse için basın açıklaması yapmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyelerine polis müdahale etti. 8 kişi gözaltına alındı.

DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve 39 yıldır cezaevinde bulunan 64 yaşındaki Ali Osman Köse'nin kanser hastası olduğu, ancak Adli Tıp Kurumu’nun "cezaevinde kalabilir" raporu verdiği belirtildi.

Kanser hastası hükümlü Ali Osman Köse için tahliye çağrısında bulunan TAYAD’lı aileler, İstanbul Adalet Sarayı önünde “Ali Osman Köse Serbest Bırakılsın, Hasta Tutuklulara Özgürlük” pankartı açarak, açıklama yapmak istedi. Gruba polis müdahale etti. 8 kişiyi gözaltına alındı. (ANKA)

 

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