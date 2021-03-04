İstanbul'da barajlarında doluluk oranı artıyor

İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurlu sistemlerin ardından barajlardaki doluluk oranı hızla artıyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 58,2 olarak ölçüldü.

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, 4 Mart 2021 itibarıyla İstanbul’da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 58,2’ye ulaştı.