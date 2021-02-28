İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 56’yı geçti

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki toplam su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 56.20'ye ulaştı.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ tarafından 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı verileri de açıklandı. Buna göre, bugün itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, yüzde 56,20 oldu.