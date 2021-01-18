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Çevre

İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı

18 Ocak 2021 10:58

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da son yağan yağmur ve kar yağışları ile beraber barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 30 seviyesine yükseldi. Su seviyesinin son 3 gündür yağan karın erimesi ile daha da artması tahmin ediliyor.

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