İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 78'e yükseldi

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı. İSKİ verilerine göre bugün için doluluk oranı yüzde 78.51 olarak ölçüldü. Yağışlı sistemlerle birlikte İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde 43 milyon 860 bin metre küp daha su birikti. Yaklaşık 4 ay önce doluluk seviyesi yüzde 28'lere kadar inen Alibeyköy barajı havzasında kuruyan alanlar yeniden suyla doldu. İstanbul'un 4 barajında doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78.51'e ulaştı. İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti.

Bir haftada 43 milyon metreküp su birikti

İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.

İstanbulluların 682 milyon metreküp suyu var

İSKİ verilerine göre 868 milyon 680 bin metre küp su tutma kapasitesine sahip İstanbul barajlarındaki biriken suyun miktarı bugün için 682 milyon 100 bin metre küp. İstanbul'da biriken suyun yüzde 33'ü Ömerli Barajında, yüzde 17'si Terkos'ta, yüzde 16.4'ü Büyükçekmece Barajında, yüzde 14'ü ise Darlık Barajında bulunuyor.

4 barada doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde

İstanbul'un üç barajında ise doluluk yüzde 90'nin üzerine çıktı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 95.54, Darlık barajı doluluk oranı yüzde 93.00, Elmalı Barajı yüzde 92.46 , Istrancalar da ise 91.52 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan tek baraj Sazlıdere barajı oldu. Daha önce adeta kuruyan barajda doluluk oranı yüzde 41.37 olarak ölçüldü.

Alibeyköy barajı yüzde 28’lerden yüzde 66’lara yükseldi

Doluluk oranı 4 ay önce yüzde 28'lere kadar gerileyen, İstanbul'un önemli barajlarından Alibeylköy barajında bugün doluluk oranı yüzde 66.26 olarak ölçüldü. Adeta kuruduğu dönemde havzasında otlayan koyun ve keçilerin yerini yeniden balıklar aldı. Baraj gölü su havzasının kuruyan bölümleri yeniden suyla doldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı yüzde 95.54 , Papuçdere Barajı yüzde 67.95, Sazlıdere barajı yüzde 41.37, Büyükçekmece Barajı yüzde 75.28 , Alibeyköy Barajı yüzde 66.26, Terkos Barajı yüzde 75.53, Kazandere Barajı yüzde 69.32, Elmalı Barajı yüzde 92.46, Darlık Barajı yüzde 93.00 , Istrancalar Barajı yüzde 67.15. (DHA)

