İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı artıyor

İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışlarla barajlardaki su seviyesi de arttı. Dün yüzde 26,92 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,03 olarak ölçüldü.

Uzun yıllar ortalamasının altında kalan Marmara Bölgesi yağışları bir haftadır etkisini sürdürüyor. İstanbul'daki barajlarda düşen su seviyesi de bu yağışlarla beraber arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün yüzde 26,92'ye ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,03 olarak ölçüldü.



9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı 6 günde 9 puan artış kaydetmiş oldu. Kentte başlayan kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.



Barajlara göre doluluk oranları Istrancalar'da yüzde 97,47, Terkos'ta yüzde 31,8, Sazlıdere'de yüzde 9,24, Alibey'de yüzde 37,7, Büyükçekmece'de yüzde 28,42, Ömerli'de yüzde 23,17, Darlık'ta yüzde 48,04 olarak kaydedildi.