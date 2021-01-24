İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32’ye yükseldi

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32,38' çıktı. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 13 puandan fazla artış gösterdi. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da 4 gün boyunca yağışla hava bekleniyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,38'e yükseldi.Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu art arda her gün yükselerek 13 puandan fazla artış göstermiş oldu.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da bugünden itibaren dört gün yağışlı hava bekleniyor. Çarşamba yağışların karla karışık yağmura döneceği tahmin ediliyor.

Gün gün barajlardaki doluluk oranı şöyle:

18 Ocak: Yüzde 30,10



19 Ocak: Yüzde 30,52



20 Ocak: Yüzde 30,77



21 Ocak: Yüzde 31,04



22 Ocak: Yüzde 31,39



23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38