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İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşına saldırmış ve ölümle tehdit etmişti; 'Pişmanım' deyince adli kontrolü kalktı

06 Mayıs 2021 19:39

İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden ve ölümle tehdit eden Mehmet Hanifi B.'nin adli kontrolü hükümleri "pişman olduğu" gerekçesiyle kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca döven sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapsi istendi. Son duruşmada Mehmet B'nin avukatı, müvekkili için “Derin bir pişmanlık duyuyor" dedi.

Yaşananları hatırlamadığını, psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürdü. Müvekkilinin işlerinin etkilendiği ve kendisine geri dönüşü olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi yerinde buldu. Davanın, dosya incelenmesinin ardından karara bağlanması bekleniyor.

T.E., arkadaşının evinde kaldığı sırada eski sevglisinin tekme ve yumruk darbelerine mağruz kalmış, dakikalarca darp edilmişti.

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