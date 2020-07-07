İstanbul ve Ankara'da asker uğurlamalarına sınırlı yasak: Sadece birinci dereceden akrabalar katılabilecek

İstanbul ve Ankara'da asker uğurlama törenlerinde konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı. Asker adaylarını yalnızca birinci dereceden akrabaları uğurlayacak.

Alınan karara göre; çocuklarını askere uğurlayacak aileler taahhütname imzalayacak. Asker uğurlama törenlerine askere gidecek kişinin birinci derece akrabaları katılacak. Asker uğurlama töreninde kısıtlamalara uymayanlara idari para cezası kesilecek. Uğurlama tören eğlence ve konvoy oluşturmalarına izin verilmeyecek.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, gündeme ilişkin konular görüşülerek, yeni kararlar alındı. Açıklamada, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilerek, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Birinci derece yakınlara müsaade edilecek

Otogar, gar, havalimanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.