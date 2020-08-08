İstanbul'da asker adayları taahhütname imzalayacak: Eğlence ve konvoy gibi uğurlama etkinliği yapmayacaklar

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla kalabalık asker uğurlamalarına İstanbul’da yeni önlemler getirildi. Buna göre asker adayları, askerlik şubelerinde "pandemi kurallarını ihlal edecek eğlence ve konvoy gibi uğurlama etkinliği yapmayacaklarına" dair taahhütname imzalayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde önlemler arttırıldı. İstanbul’da da dün olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, bugünden itibaren toplu asker uğurlama törenleriyle konvoyları yasakladı ve bir dizi önlem aldı. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Hıfzıssıhha Meclis kararında alınan önlemler şöyle sıralandı:

- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilip, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle izin verilmeyecek.

- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir taahhütname alınacak.

- Askerlik şubelerince, yükümlüden alınan taahhütnamenin bir örneği kaymakamlıklara bildirilecek.

- Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe bildirilecek. Bu tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince, idari para cezası verilip, suç teşkil eden davranışlar için adli işlem başlatılacak.