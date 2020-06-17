İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından üç büyükşehirde maske takma zorunluluğu getirileceğini duyurmasının ardından, İstanbul, Ankara ve Bursa'da valilikler açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Kurala uymayanlar için adli veya idari işlem uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması kararı alınmıştır" denildi.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."