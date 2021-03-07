İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar
Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:
1.Gümüşsuyu Caddesi
2.Tarlabaşı Bulvarı
3.Refik Saydam Caddesi
4.Sıraselviler Caddesi